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Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?
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Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

26.08.2026 10:22:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

Brent petrolün gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında büyük bir indirim beklenirken, yeni fiyatların yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin durulmasıyla petrol piyasalarında yaşanan gevşeme, akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisini beraberinde getirdi.

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 ABD Doları'nın altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, saldırıların durması ve normalleşme çağrılarının artması küresel piyasalara olumlu yansırken, petrol fiyatlarında da aşağı yönlü hareket görüldü.

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

MOTORİNE 4-5 TL ARASINDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorinde 4 ile 5 TL arasında indirim yapılması bekleniyor.

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

Fiyat değişikliğinin bugün saat 16.00'da netleşmesi beklenirken, indirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

26 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 74,26 TL

Motorin: 82,73 TL

LPG: 33,79 TL

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 74,11 TL

Motorin: 82,58 TL

LPG: 33,19 TL

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

ANKARA

Benzin: 75,23 TL

Motorin: 83,83 TL

LPG: 33,89 TL

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

İZMİR

Benzin: 75,53 TL

Motorin: 84,12 TL

LPG: 33,79 TL

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

MOTORİN FİYATI 78 TL'YE GERİLEYEBİLİR

Motorinde 5 TL'lik indirim uygulanması halinde fiyatların İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu illerinde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

İstanbul: 77,73 TL

Ankara: 78,83 TL

İzmir: 79,12 TL

Doğu illeri: 80,57 TL

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