Motorinde dev indirim yolda: Litre fiyatı ne kadar düşecek?

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 ABD Doları'nın altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi.
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, saldırıların durması ve normalleşme çağrılarının artması küresel piyasalara olumlu yansırken, petrol fiyatlarında da aşağı yönlü hareket görüldü.
MOTORİNE 4-5 TL ARASINDA İNDİRİM BEKLENİYOR
Akaryakıt ürünlerinden motorinde 4 ile 5 TL arasında indirim yapılması bekleniyor.
Fiyat değişikliğinin bugün saat 16.00'da netleşmesi beklenirken, indirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.
26 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 74,26 TL
Motorin: 82,73 TL
LPG: 33,79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 74,11 TL
Motorin: 82,58 TL
LPG: 33,19 TL
ANKARA
Benzin: 75,23 TL
Motorin: 83,83 TL
LPG: 33,89 TL
İZMİR
Benzin: 75,53 TL
Motorin: 84,12 TL
LPG: 33,79 TL
MOTORİN FİYATI 78 TL'YE GERİLEYEBİLİR
Motorinde 5 TL'lik indirim uygulanması halinde fiyatların İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu illerinde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
İstanbul: 77,73 TL
Ankara: 78,83 TL
İzmir: 79,12 TL
Doğu illeri: 80,57 TL