3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması! Bakan Bilgin tarih verdi…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmanın Meclis'e getirileceği tarihi açıkladı.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği "Büyük Türkiye Buluşması" adlı programda konuştu.
Pandeminin çalışma yaşamında ve sağlık sisteminde görülen etkilerine değinen Bilgin, “Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET VE 3600 EK GÖSTERGE
Bilgin asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında ise şunları söyledi:
“Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.
Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.
3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz. Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz.”
ERDOĞAN '2021 SONU' DEDİ
Aynı programda kürsüye çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" açıklaması yaptı.
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