Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
Milyonları ilgilendiren asgari ücret tartışmaları sürerken, Türk Lirası döviz kuru karşısında değersizleşmeye devam ediyor. Hal böyle olunca Türkiye'deki asgari ücrette de diğer ülkelere nazaran dikkat çeken bir azalış gözlemleniyor. Peki asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
Artan döviz kuru karşısında Türk Lirası her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Türkiye'deki asgari ücret Ocak 2021’deki dolar kuruna göre 87 dolar azaldı. 2022 yılı için asgari ücret tartışmaları devam ederken zammın ne kadar olacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Ancak yurttaşlar Türkiye'deki asgari ücret zammı kadar dünyadaki asgari ücret rakamlarını da merak ediyor.
Peki asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar? En yüksek ve en düşük asgari ücret hangi ülkelerde?
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri aşağıdaki gibidir.
Lüksemburg : 2202 Euro
İrlanda : 1724 Euro
Hollanda : 1685 Euro
Belçika : 1626 Euro
Almanya : 1614 Euro
Fransa : 1555 Euro
İspanya : 1108 Euro
Slovenya : 1024 Euro
Malta : 785 Euro
Portekiz : 776 Euro
Yunanistan : 758 Euro
Litvanya : 642 Euro
Slovakya : 623 Euro
Polonya : 614 Euro
Estonya : 584 Euro
Çekya : 579 Euro
Hırvatistan : 563 Euro
Letonya : 500 Euro
Romanya : 458 Euro
Macaristan : 442 Euro
Bulgaristan : 332 Euro
Türkiye: 248 Euro (11 Kasım 2021 kur rakamıyla hesaplanmıştır)
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