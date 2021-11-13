13 Kasım 2021 Cumartesi, 15:23

Artan döviz kuru karşısında Türk Lirası her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Türkiye'deki asgari ücret Ocak 2021’deki dolar kuruna göre 87 dolar azaldı. 2022 yılı için asgari ücret tartışmaları devam ederken zammın ne kadar olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Ancak yurttaşlar Türkiye'deki asgari ücret zammı kadar dünyadaki asgari ücret rakamlarını da merak ediyor.

Peki asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar? En yüksek ve en düşük asgari ücret hangi ülkelerde?

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri aşağıdaki gibidir.

Lüksemburg : 2202 Euro

İrlanda : 1724 Euro

Hollanda : 1685 Euro

Belçika : 1626 Euro

Almanya : 1614 Euro

Fransa : 1555 Euro

İspanya : 1108 Euro

Slovenya : 1024 Euro

Malta : 785 Euro

Portekiz : 776 Euro

Yunanistan : 758 Euro

Litvanya : 642 Euro

Slovakya : 623 Euro

Polonya : 614 Euro

Estonya : 584 Euro

Çekya : 579 Euro

Hırvatistan : 563 Euro

Letonya : 500 Euro

Romanya : 458 Euro

Macaristan : 442 Euro

Bulgaristan : 332 Euro

Türkiye: 248 Euro (11 Kasım 2021 kur rakamıyla hesaplanmıştır)