3'te biri fiyatına satılıyor! İstanbul’da ucuz baklava kuyruğu

Şirinevler’de bayram nedeniyle ucuz baklava yemek isteyen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 1 saat boyunca kuyrukta bekleyen yurttaşların oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 16:58
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İstanbul’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir çok kişi tatlı ve şeker alışverişine çıkıyor. 

Şirinevler’de ucuz baklava almak isteyen yurttaşlar ise 1 saat boyunca uzun kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. 

3'TE BİRİ FİYATINA SATILIYOR

Cevizli baklavanın kilosu 84 TL, Fıstıklı baklavanın kilosu ise 155 TL'ye satılıyor. 

Ucuz baklava almak için bekleyen Zeki Ateş, “Baklava alabilmek için 1,5 saat oldu hala bekliyoruz. Fiyatları piyasaya göre uygun olduğundan dolayı biz de buradan alıyoruz” diye konuştu

Baklava sırasında bekleyen Mehmet Aslantaş, “Ben de 1 saattir sırada bekliyorum. Fiyatlar dışarıya göre gerçekten çok uygun. Dışarıda satılan baklavanın 3’te biri fiyatına burada baklava satılıyor. Cevizli baklavanın kilosu piyasada 300 TL’den aşağı yok. Burada kilosu 84 TL, burada beklemeye değiyor” dedi.


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