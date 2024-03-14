Zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Benzin ve motorin fiyatına bu gece yapılacak zam nedeniyle, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

ANKA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 21:30
Zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
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Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberlerinden ardından akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk, yer yer kuyruklar oluştu.

Zamsız fiyatlardan benzin ve mazot almak isteyenler bir miktar daha ucuz yakıt için kuyrukta bekledi.

Sektör kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bu gece yarısından itibaren litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Yeni zamla benzinin litre fiyatının İstanbul'da 42,06 TL'ye, Ankara'da 42,79 TL'ye, İzmir'de 43,00 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorinin zamlı fiyatının ise İstanbul'da 41,82 TL'ye, Ankara'da 42,61 TL'ye, İzmir'de 42,82 TL'ye yükseleceği belirtiliyor.


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