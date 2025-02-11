ABD askeri bile şikayetinden vazgeçti ama... TGB'li gençlere 'çuval' hapsi!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:06

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:08

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 gencin 6. çuval eylemleri nedeniyle yargılandığı davada karar duruşması bugün görüldü. Başına çuval geçirilen ABD askeri şikayetini geri çekmesine rağmen duruşma savcısı ceza istedi, mahkeme gençlere hapis cezası verdi.

Duruşma 72. Asliye Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başladı. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "hürriyeti tahdit"ten ceza istedi.

Aydınlık'ın aktardığına göre, mahkeme verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Davada yargılanan tüm gençler 1 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. ABD askeri şikayetini geri çekmesine rağmen mahkeme beraat vermedi.

TGB'liler kararın ardından adliyenin önünde açıklama yaptı. Karara tepki gösteren TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin "Altını kuvvetle çiziyoruz; Türk yargısı Türk gençliğinin vatan savunması hakkını kullanmasını suç olarak değerlendiremez. Bu hukuku kabul etmiyoruz. Kaçarak gemisine giden Amerikan askerleri şikayetlerini geri çekmesine rağmen mahkeme ceza vermiştir. Türkiye'yi dört bir cephede tehdit eden, terör örgütlerini besleyip büyüten ABD askerine çuval geçirmeyi suç olarak değerlendirmiştir."

Çetin, "Eğer bu verdiğiniz cezalar TGBlileri yıldırır sanıyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz. Hiçbir ceza bizi yıldıramaz. Türk gençliği Amerika ile davalıdır. Hiçbir karar hiçbir operasyon Türk devrimcilerinin Amerika ile hesaplaşmasına engel olamaz. Vatan savunması için en öndeyiz."