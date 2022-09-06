4.4 trilyon liralık 2023 yılı bütçesinden 472 milyar lira ayrıldı

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

İktidarın Resmi Gazete’de yayımlayarak açıkladığı yeni orta vadeli programa (OVP) göre özellikle gelecek yılın bütçesi tamamen “seçim bütçesi” olacak. Harcamalara ağırlık verilecek. Ama yatırımlar düşük kalacak. İktidar sürekli bütçe disiplininden söz ederken gelecek yıl bu da “hayal” olarak kalacak.

Buna göre bu yıl 461.2 milyar lira açık vermesi beklenen merkezi yönetim bütçesi, 2023 yılında ise 659.4 milyar TL açık verecek. Gelecek yıl bütçe gelirleri 3.8 trilyon TL olacak. Gelirlerin 3.1 trilyon TL’si vergilerden oluşacak. Bu yıl için vergilerden beklenen gelir ise 2.2 trilyon TL. Özelleştirmelerden de 10 milyar TL gelir hedefleniyor.

FAİZE 566 MİLYAR TL

OVP’de yer alan merkezi yönetim bütçesi tablosuna göre, gelecek yılki harcamaların tutarı ise 4.4 trilyon TL olacak. Faiz hariç harcamalar 3.9 trilyon TL. Harcamaların büyük bir bölümü cari transferlerden oluşuyor. Cari transferlerin toplam tutarı 1.6 trilyon TL.

Genel devlet dengesinde ise cari harcamalar için öngörülen tutar 2.5 trilyon TL. Transfer harcamaları ise 2.7 trilyon TL. Buna karşın yatırım harcamaları için ayrılan kaynak 472 milyar TL. Genel devlet dengesinde, faiz harcamaları için 581.8 milyar TL öngörüdü. Merkezi yönetim bütçesinde ise faiz giderleri için ayrılan kaynak 565.6 milyar TL oldu. Gelecek yılın bütçesinde personel giderleri için 948.1 milyar TL, mal ve hizmet alımları için 318.7 milyar TL ödenek ayrıldı. Kurumlara borç vermek için de 359.2 milyar TL ödenek öngörüldü.