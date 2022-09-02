Isparta’da ‘yatırım’ kargaşası: Enerji Bakanlığı, yatırım konusunda kararsız kaldı
Enerji Bakanlığı, Isparta’yı dört gün karanlığa gömen elektrik kesintisinin şirketin “yatırım yapmamasından kaynaklandığını” itiraf etti. Ancak bir yandan yatırım yapılmadığı için şirkete ceza kesen bakanlık, diğer yandan 4 milyar TL’lik yatırım yapıldığını savundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçen şubatta Isparta’yı 4 gün karanlığa gömen elektrik kesintisinin dağıtım şirketinin “yatırım yapmamasından kaynaklandığını” itiraf ederken CHP Milletvekili Çetin Osman Budak’ın soru önergesine Enerji Bakanı Fatih Dönmez adına verilen yanıtlardaki çelişkiler de dikkat çekti.
Yanıtlara göre Cengiz Holding ve Kolin İnşaat ortaklığındaki Akdeniz Elektrik Dağıtım’a (AEDAŞ) “iyileştirme, yenileme, kapasite artırımı yatırımları ve bakım onarım faliyetlerini zamanında ve öngörülen nitelikle gerçekleştirmeyerek bölgedeki elektrik dağıtım faliyetini kabul edilemeyecek düzeyde aksatması” ve “kayıtlarını hazır bulundurmaması ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri zamanında sunmaması” nedeniyle toplamda 3.2 milyon TL ceza uygulandı. Buna karşın yine yanıtta altyapıyı güçlendirmek ve kesintisiz enerji sağlamak için bölgeye 2013-2020 arasında 4 milyar TL, 2021’de ise 825 milyon lira yatırım yapıldığı savunuldu. Ancak AEDAŞ’ın 2020 faaliyet raporunda 2013-2020 arası yatırım rakamı olarak 1.7 milyar TL yer alıyor.
Yanıtta ayrıca, ilgili dağıtım şirketinin en son 28 Kasım-31 Aralık 2021 arasında denetlendiği, 3 Şubat’taki kesintilerin ardından 17 Şubat’ta yeniden heyet gönderilerek gerekli incelemelerin yapıldığı kaydedildi. Kesintilerden bir ay önce denetim yapılmasına karşın “yatırım eksikliğinin” nasıl görülemediği ise soru işareti yarattı.
"CEZA GÖSTERMELİK"
Yanıtları değerlendiren Çetin Osman Budak, “Yandaş dağıtım şirketi, yarattığı mağduriyetten mesken abonelerine 109 lira gibi komik bir tazminat rakamıyla kurtuldu. Felaket göstermelik tazminat ve cezalarla geçiştirilemez. Her yıl milyarlarca lira kâr eden şirkete kesilen cezaların hiçbir yaptırım gücü yok” dedi.
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