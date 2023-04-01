4A hizmet dökümü nedir, nereden bakılır? 4A hizmet dökümü nasıl sorgulanır?
Sigortalı çalışan yurttaşlar son dönemlerde SGK 4A hizmet dökümü bilgilerini nereden alacağını araştırıyor. Peki, 4A hizmet dökümü nedir, nereden bakılır? 4A hizmet dökümü nasıl sorgulanır?
Çalışanların haklarını koruyan ve gerekli şartlar sağladığı zaman emekli olmasını sağlayan sigorta sistemleri 4A (SSK), 4B (BAĞKUR) ve 4C (Emekli Sandığı) olarak üçe ayrılır. Çalışanların bazı durumlarda hizmet dökümlerini alması gerekir. Peki, 4A hizmet dökümü nedir, nereden bakılır? 4A hizmet dökümü nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar..
4A HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR, NASIL SORGULANIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bir hizmeti olan hizmet dökümü tüm sigortalı vatandaşların ulaşabileceği bir uygulamadır. 4A,4B, 4C kollarından herhangi birinden sigortalıysanız hizmet dökümü uygulamasına ulaşabilirsiniz.
SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL SORGULANIR?
4A hizmet dökümü sorgulamak e-devlet sistemi sayesinde artık çok kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. E-devlet üzerinde SGK birimine giriş yaparak 4A hizmet dökümünü seçerek bilgilerinizi sorgulatabilir ve çıktı olarak alabilirsiniz.
4A HİZMET DÖKÜMÜ NE İÇİN KULLANILIR?
- Kıdem durumu hesaplama
- İkramiye durumu hesaplama
- Vize alma süreci
- SGK borç sorgulama
- Emeklilik süresinin hesaplanması
- Emeklilik maaşı sorgulama ve hesaplama
4A HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER VAR?
- Temel seviyedeki sigorta bilgileri
- İlk kez sigortalı olarak işe başlama giriş ve çıkış tarihleri
- Sigortalı olunan dönemlerde yapılan hizmetler
- Sigortalı olarak çalışılan toplam gün sayısı
- Yatırılan prim miktarı ve aylara göre dağılımı
- Sigortanın yatırıldığı aylar
- İş yeri bilgileri
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