Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 16:20

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 16:20

Çalışanların haklarını koruyan ve gerekli şartlar sağladığı zaman emekli olmasını sağlayan sigorta sistemleri 4A (SSK), 4B (BAĞKUR) ve 4C (Emekli Sandığı) olarak üçe ayrılır. Çalışanların bazı durumlarda hizmet dökümlerini alması gerekir. Peki, 4A hizmet dökümü nedir, nereden bakılır? 4A hizmet dökümü nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar..

4A HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR, NASIL SORGULANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bir hizmeti olan hizmet dökümü tüm sigortalı vatandaşların ulaşabileceği bir uygulamadır. 4A,4B, 4C kollarından herhangi birinden sigortalıysanız hizmet dökümü uygulamasına ulaşabilirsiniz.

SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL SORGULANIR?

4A hizmet dökümü sorgulamak e-devlet sistemi sayesinde artık çok kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. E-devlet üzerinde SGK birimine giriş yaparak 4A hizmet dökümünü seçerek bilgilerinizi sorgulatabilir ve çıktı olarak alabilirsiniz.

4A HİZMET DÖKÜMÜ NE İÇİN KULLANILIR?

Kıdem durumu hesaplama

İkramiye durumu hesaplama

Vize alma süreci

SGK borç sorgulama

Emeklilik süresinin hesaplanması

Emeklilik maaşı sorgulama ve hesaplama

4A HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER VAR?

Temel seviyedeki sigorta bilgileri

İlk kez sigortalı olarak işe başlama giriş ve çıkış tarihleri

Sigortalı olunan dönemlerde yapılan hizmetler

Sigortalı olarak çalışılan toplam gün sayısı

Yatırılan prim miktarı ve aylara göre dağılımı

Sigortanın yatırıldığı aylar

İş yeri bilgileri



