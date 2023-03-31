Ramazan ayında mutfak harcamalarımız nasıl etkileniyor?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:58

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:58

NG Araştırma 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü, oruç tutacağını belirten, 1577 kişinin katılımı ile bir kamuoyu araştırması yaptı.



HER 10 KIŞIDEN 6'SININ RAMAZANDA MUTFAK GİDERİ ARTIYOR



Her 10 kişiden 6’sı Ramazan ayında mutfak harcamalarının arttığını belirtirken, 3’ü ise harcamalarında bir değişiklik olmadığını belirtiyor.

Ramazan ayı aynı zamanda paylaşma ayı. Bu nedenle iftar denildiğinde aklımıza misafir de geliyor. Peki, iftara davet etmeyi düşünüyor musunuz?

Katılımcıların yüzde 82’si iftara misafir çağıracağını, yüzde 18’i ise çağırmayacağını belirtti.

İftara misafir çağırmayacak kişilere nedenlerini sorduk. yüzde 40’ı misafir ağırlayacak ekonomik durumu olmadığından, yüzde 25’i davet etmeyi düşündüğü kişilerle aynı yerde yaşamadığından, yüzde 14’ü ise artık eski adetlerin kalmadığını düşündüğünden misafir çağırmayacak.

DIŞARIDA İFTAR YAPMAYANLARIN YÜZDE 67'SİNİN SEBEBİ EKONOMİK DURUM

Katılımcılara dışarda bir mekanda iftar yapıp yapmayacaklarını soruldu. Katılımcıların yüzde 44’ü dışarıda iftar yapacağını belirtirken, yüzde 56’sı ise dışarıda iftar düşünmediğini belirtti.

Dışarıda iftar yapmam diyenler arasında yüzde 67 oranında aile bütçeme uygun değil diyenler oldu.

Dışarıda iftar yapmayı tercih edenlerin nedenleri ise şu şekilde sıralandı:



HER 10 KİŞİDEN 8'İ RAMAZAN PİDESİNİ PAHALI BULUYOR

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden bir Ramazan pidesi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından 300 gram pidenin fiyatı 10 TL olarak açıklandı. Katılımcıların fiyat hakkındaki düşünceleri ise bir hayli olumsuz.

Her 10 kişiden yaklaşık 8’i Ramazan pidesinin fiyatının pahalı olduğunu düşünürken, 2’si ise ne pahalı ne de ucuz olarak görüyor. Ucuz olduğunu düşünenler ise yok denecek kadar az.