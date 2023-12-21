5 aydır düşüş sürüyor: Konut piyasalarında son durum

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:51

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:52

"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun aralık ayı sonuçları yayımlandı.

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan raporun aralık sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki reel konut satış fiyatları 5 aydır düşüyor.

Cari fiyatlardaki yıllık artış oranı 6,5 puan azalarak yüzde 70,7'ye indi. Konut reel satış fiyatı son 4 ayda olduğu gibi üç büyükşehirde kasımda da düşüş gösterdi.

Reel fiyatlardaki düşüşlere bağlı olarak bu alandaki yıllık artış oranı kasımda ekime göre ülke genelinde 4,4 puan azalışla yüzde 5,4'e kadar geriledi.

KONUT TALEBİ AZALDI

Şubatta yaşanan depremlerden sonra düşüş gösteren konut talebinde temmuzda bir miktar artış gerçekleşmiş olsa da ağustostan itibaren belirgin bir düşüş yaşanmaya devam etti.

Kasımda ekime göre yüzde 9,1 azalan konut talebi endeksi 88,7 seviyesinde gözlemlendi.

Bu değer konut talep endeksinin son iki yıldaki en düşük seviyesi olarak dikkati çekti. Konut talebi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 düştü.