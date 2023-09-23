Türkiye ile BAE enerji alanında iş birliği yapacak

Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:51

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:51

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ve BAE’nin temiz enerji ve hidrojen konularında temas halinde olduğunu ve çıktıların yakın bir zamanda alınacağını belirtti.

Zahiri, 16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı kapsamında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Körfez ülkeleri turu kapsamında BAE’yi ziyaret ettiğini ve iki ülkenin doğal kaynaklar alanında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandığını hatırlattı.

BAE ve Türkiye’nin temiz enerji, enerji teknolojileri ve hidrojen alanında işbirlikleri ve projeler üzerinde çalıştığını dile getiren Zahiri, depolama, boru hattı ya da farklı türde hidrojen projesi ve genel olarak temiz enerji işbirlikleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

TÜRK VE BAE’Lİ YATIRIMCILARA ÇAĞRI YAPTI

Türkiye’nin bölgede önemli bir enerji oyuncusu olduğunu belirten Zahiri şunları söyledi:

“Türkiye ve BAE arasında bazı projeler zaten mevcutta devam ediyor. Biz de enerji sektöründeki uzmanlığımızı oldukça iyi görüyoruz ve bunu Türkiye ile paylaşmaya hazırız. Özellikle temiz enerji ve hidrojen konularında temas halindeyiz.

Yakın gelecekte iki ülkenin enerji yatırımlarını başarı hikayesi olarak görmek istiyoruz. Her iki ülkenin de yararına olacak tüm işbirliği olasılıkları dikkatle değerlendiriliyor. Bu etkinlik vesilesiyle de Türk yatırımcıları BAE'ye yatırım yapması için davet ediyoruz. Aynı zamanda BAE'deki yatırımcıların da Türkiye'de yatırım yapması için çağrıda bulunuyoruz.”

BAE DE TEMİZ ENERJİYE YÖNELMEK İSTİYOR

Zahiri, BAE’nin klasik anlamda petrole bağımlı olmaktan çıkmayı arzuladığını ve daha çok yenilenebilir enerji kullanımına yöneldiğini söyledi. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın merkezi BAE'de bulunduğunu anımsatan Zahiri, şunları kaydetti:

“BAE’de güneş santrallerimiz var ve bölgenin en büyüğü özelliği taşıyor. Biz sadece geleneksel enerji üretimiyle ilgilenmiyoruz. Yeni enerji teknolojilerinin kullanımı ve geliştirilmesinde de çabamızı devam ettiriyoruz. Planımız aslında klasik enerjiye bağımlı olmadan yaşamayı öğrenmek.

Daha çok yenilenebilir enerjiye dayalı bir enerji kullanımına geçmek istiyoruz. Bu yüzden hükümetimiz petrole bağımlılığı azaltma yönünde adımlar atıyor ve yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye geçiş yönünde çalışmaları hızlandırıyor. Bu adımlar temiz enerjiye geçiş için önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin BAE’ye ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 artarak 2 milyar 29 milyon dolara çıkmış, BAE, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke olmuştu.