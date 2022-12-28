500kW'lık hızlı şarj teknolojisi tanıtıldı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:38

Elektrikli otomobil pazarında yeni teknolojiler tanıtılmaya devam ediyor. shiftdelete'nin haberine göre NIO, ultra hızlı olarak adlandırdığı 500kW şarj teknolojisini otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

2022 NIO Day etkinliğinde tanıtılan yeni teknoloji, 800V üzerine inşa edilmiş elektrikli otomobili yalnızca 12 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edebilecek.

500kW güç ile karşımıza çıkan teknoloji, tüm elektrikli otomobillerde kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

ŞARJ TEKNOLOJİSİNİ TANITILDI

Maksimum 660A akım çıkışına sahip olan yeni teknoloji, 400V otomobilleri ise yalnızca 20 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaştırabilecek.

Bir başka deyişle, 800V platformu üzerine inşa edilmiş bir otomobili 400V platformunu kullanan araçlardan daha hızlı şarj edebilecek.





















Yeni şarj mimarisi, bir elektrikli otomobili (EV) yalnızca 12 dakikada %10-80 oranında şarj edebilir. Bu, EV’leri şarj etmenin süper hızlı olmasını sağlar ve böylece boşta kalma sürelerini önemli ölçüde azaltır.

NIO 500kW şarj cihazı, 2022 NIO Günü etkinliğinde vurgulanan bir dizi ürün ve yeniliğin parçasıydı.





Şirket, ultra hızlı şarj cihazının 15,6 inç ekrana ve tescilli sıvı soğutma teknolojisine sahip olduğunu açıkladı.

Geliştirilen sıvı soğutma teknolojisi, yüksek akım geçen şarj kablosunun ağırlığının önemli ölçüde azaltılmasına olanak tanıyor.





Konu hakkında açıklama yapan CEO William Li, “NIO şarj ağı, tüm elektrikli araç markalarına açık.

NIO şarj altyapısını kullanan elektrikli araç markaları arasında BYD, Tesla ve Li Auto gibi büyük firmalar da yer alıyor” ifadelerine yer verdi.





Yeni modelin şimdiye kadar tanıtılan en yüksek kapasiteli şarj cihazları arasında yer aldığı belirtiliyor. Çinli XPeng, 2022 yılının ilk aylarında 480kW güce sahip şarj sistemini tanıtmıştı.