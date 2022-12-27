Anadolu Isuzu ilk sıraya yerleşti

27 Aralık 2022 Salı, 17:47

Anadolu Isuzu alanında en prestijli ve etkili küresel raporlama platformu olan CDP tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'nin ticari araçlar sektöründe ilk sırasına yerleşti.

Şirketin CDP tarafından belirlenen titiz standartlara uygun biçimde ilk kez 2022'de hazırlayarak kamuoyu ile paylaştığı CDP raporu, Anadolu Isuzu'nun iklim krizindeki mücadelede sergilediği performans ayrıntılarını içeriyor.

Anadolu Isuzu raporla düşük karbon ekonomisi odaklı çalışmalarının yanı sıra sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çevresel sürdürülebilirlik stratejileri ile bu alandaki taahhütleri doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamaları aktarıyor.

'DEĞİŞİMİN ÖNCÜLERİ ARASINDAYIZ'

Şirket, CDP tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aldığı B puanı ile Türkiye'de ticari araç üretimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında ilk sırayı aldı. Ağırlıklı olarak kurumların çevresel yönetimdeki performansına odaklanan B puanı, işletmelerinin çevreye yönelik etkilerini ele alarak iyi bir çevre yönetimi sağlamayı başaran şirketlere veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Sürdürülebilirlik bugün tüm dünyada otomotiv endüstrisini dönüştüren en önemli gündem maddelerinden biri.

Kurumlar ve tüketiciler satın alma tercihlerinde markaların iklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını ve bu konuya gösterdikleri titizliği giderek daha fazla dikkate alıyor.

Sürdürülebilirliği teknoloji ile birleştirerek sektörümüzdeki bu büyük değişimin öncüleri arasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Anadolu Isuzu, Çayırova'daki tesislerinin çatısına yüksek kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurdu. 5.500 MWp kurulu kapasiteye sahip olan santral, Anadolu Isuzu üretim tesislerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 55'ini üretiyor.

Anadolu Isuzu projenin ikinci fazında bu oranı yüzde 70 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Anadolu Isuzu, yüzde 100 biogas uyumlu CNG motora sahip olan çevreci modeli Isuzu Kendo/Interliner 13 CNG modeli ile Avrupa'da "Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022" ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca, Anadolu Isuzu piyasaya yeni ürünü Big·e'nin yüzde yüz elektrikli, yerli ve çevreci modelini sunmaya hazırlanıyor.



