6 ilde tekstil işçileri, Bodrum’da otel çalışanları hak arama eyleminde: Turizmde grev sinyali

Türkiye’nin çeşitli noktalarında emekçi ve emeklilerin eylemleri sürerken direnişin son adresleri 6 ildeki TYH Tekstil fabrikaları ve Bodrum’daki Hapimag Resort Sea Garden Otel oldu. DİSK/Tekstil İşçileri Sendikası, TYH Tekstil’de işçilerin ücretlerinin eksik yatırıldığını ve sendikal faaliyet nedeniyle işçilere baskıların arttığını duyururken Türkiye Otel Lokanta Yerleri İşçileri Sendikası’ndan da (TOLEYİS) grev açıklaması geldi.

Calvin Klein, Gant, Armani gibi dünyaca ünlü moda devlerine üretim yapan TYH Tekstil’de işçiler mesai bitimlerinde düzenledikleri alkışlı eylemlerle geciken ücretlerin tamamının ödenmesini, sendikal baskıların son bulmasını, kötü çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor. Bir buçuk yıldır örgütlenme mücadelesi veren ve yetki başvurusu yapan sendikanın örgütlenmelerden sorumlu genel başkan danışmanı Bahadır Derin, daha önce Çalışma Bakanlığı’nın şirkete “sendikal baskı”dan ceza kestiğini belirterek küçülme gerekçesi ile 3 bin işçiden bininin çıkarıldığını, yetki başvurusu sonrası ise 15 kişinin çıkarıldığını ama yeni işçilerin alındığını söyledi. Derin, “Bazı arkadaşlarımızı kod 22 ile belirsiz nedenden çıkartarak, işsizlik maaşından yararlanmak istiyorlarsa kendi istedikleri tazminata razı gelmeye zorladılar” derken işten atılan Elif Soydal da şunları aktardı:

‘SENDİKADAN AYRILIN’ TEHDİDİ

“Yıllarca baskılara maruz kaldık, asgari ücrete mahkum edildik. Aylarca maaşlarımızın geç yatırılması nedeniyle yaptığımız eylemler sonucu haksız ve hukuksuz bir şekilde güvenliğe gönderildim. Tazminatsız işten çıkarıldım.”

İsviçre merkezli Hapimag şirketinin Bodrum’daki otelinde ise 26 Ocak’ta başlayan ve 373 çalışanı kapsayan toplusözleşme süreci pazarlık aşamasına geçilemeden tıkandı. TOLEYİS, “İşverenin uzlaşmaz tavrı nedeniyle cuma günü greve çıkıyoruz” açıklaması yaptı. Otel müdürünün üyelere sendikadan istifa etmeleri karşılığında yüzde 30 zam ve 5 bin TL bayram ikramiyesi teklif ettiği, Hapimag Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Demirkol’un da “Burada çalışmak istiyorsanız sendikadan ayrılın” dediği belirtildi.