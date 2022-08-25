6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek

25 Ağustos 2022 Perşembe, 00:33

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlandığı belirtilen iki ekonomi paketinde 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceği kaydedildi.

NTV'nin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den aldığı bilgiye göre, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

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