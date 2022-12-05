6 pilot il seçildi, mahalle bakkallarında yeni dönem

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:00

Yurt genelinde zincir marketler karşısında zor durumda kalan bakkallar için yeni dönem başladı. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünlerin mahalle bakkallarında satılmasını amaçlayan uygulama 6 ilde hayata geçti. Bu anlama Tokat’ta belirlenen koop bakkalların raflarında yer alacak ürünler esnafa ulaştırıldı.

Bakkallar yurttaşın hizmetine sunmaya başladığını söyledi.

Başkan Kaya, bu sayının yılsonuna kadar 30’a ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, “Koop Bakkal olarak hizmet vermek isteyen esnaflarımızdan 5’i faaliyetine başladı. Artık mahalle sakinleri ayaklarının dibinde, devamlı ışıkları yanan, mahallenin emini güveniliri olan esnaftan kaliteli ürünü uygun fiyata alacak. Fiyat aralığında uçurum olan ürünler dengelenmiş olacak. Burada her zaman için mihenk taşı olan esnafımız devreye girmiş olacak. Abartalı fiyatlar ortadan kalkmış olacak. Buda mahalle sakinleri için çok sevindirici bir gelişme oldu” dedi.