Mahalle bakkallarında 'Koop' dönemi

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 12:20
<p>Mahalle bakkaları için 'koop bakkal' dönemi başlıyor.</p> <p>'<strong>Bakkal kooperatifi projesi</strong>'yle birlikte Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan 120 ürün artık mahalle bakkalarında da satılabilecek.</p>

Mahalle bakkaları için 'koop bakkal' dönemi başlıyor.

'Bakkal kooperatifi projesi'yle birlikte Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan 120 ürün artık mahalle bakkalarında da satılabilecek.

<p>Show Haber'de yer alan habere göre yapılan çalışmayla bakkal esnafının desteklenmesi amaçlanıyor.</p> <p>Tarım Kredi Kooperatifi bakkallarla anlaşma yapacak. </p>

Show Haber'de yer alan habere göre yapılan çalışmayla bakkal esnafının desteklenmesi amaçlanıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi bakkallarla anlaşma yapacak. 

<h3>KOOP BAKKAL OLMANIN ŞARTLARI</h3> <p>Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.</p>

KOOP BAKKAL OLMANIN ŞARTLARI

Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.

<h3>6 İLDE BAŞLAYACAK</h3> <p>Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak. Bakkallara ürünler iskontolu şekilde verilecek.</p> <p>Pilot uygulama önce 6 ilde hayata geçirilecek, sonra yaygınlaştırılacak.</p>

6 İLDE BAŞLAYACAK

Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak. Bakkallara ürünler iskontolu şekilde verilecek.

Pilot uygulama önce 6 ilde hayata geçirilecek, sonra yaygınlaştırılacak.

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