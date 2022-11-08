Mahalle bakkallarında 'Koop' dönemi
Mahalle bakkaları için 'koop bakkal' dönemi başlıyor.
'Bakkal kooperatifi projesi'yle birlikte Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan 120 ürün artık mahalle bakkalarında da satılabilecek.
Show Haber'de yer alan habere göre yapılan çalışmayla bakkal esnafının desteklenmesi amaçlanıyor.
Tarım Kredi Kooperatifi bakkallarla anlaşma yapacak.
KOOP BAKKAL OLMANIN ŞARTLARI
Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.
6 İLDE BAŞLAYACAK
Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak. Bakkallara ürünler iskontolu şekilde verilecek.
Pilot uygulama önce 6 ilde hayata geçirilecek, sonra yaygınlaştırılacak.
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