65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi? Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:11

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:57

Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırılacağı iddia edildi.

NTV’nin haberine göre karar, bugün yürürlüğe girecek. Halk otobüsü sahipleri ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında kendilerine verilen desteğin artırılmasını istiyor.

15 EKİM'DE TÜM İLLERDE KARAR VERİLECEK

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara dün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi halinde Ankara'da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldıklarını bildirdi.

Belediyelerin kendi araçlarının zararlarının bütçelerinden karşılandığını, özel halk otobüsçülerin zararlarının ise kendi ceplerinden çıktığını belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ile Ankara Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da salgın, tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda, 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılmasına karar vereceklerini söyledi.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,

"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır" dedi.

"ÖNERGE VERMİŞLER VE TARAFIMDAN VETO EDİLMİŞTİR"

Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge verdiklerini ve tarafından veto edildiğini ifade eden Yavaş şunları ekledi:

"TRAFİKTEN MEN EDİLECEK"

"Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır.

Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir.

Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."