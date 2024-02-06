684 milyon Euro tazminat kazanmıştı... Vestel'in hisseleri tavan yaptı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:22

Güncelleme: 06.02.2024 - 12:22

Vestel Elektronik(#VESBE) hisseleri, Şirket'in bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ve yurt dışı iştiraklerinin Samsun ve LG grubu şirketlerinden kazandıkları 684,4 milyon euro tazminat sonrası tavan fiyata yükseldi.

BorsaGündem'in aktardıına göre, dün 65,75 TL'den kapanan Vestel hissesi bugün yüzde 9,96 yükselerek Borsa İstanbul tarafından bugün için belirlenen tavan fiyatı olan 72,30 TL'ye çıktı.

Vestel Elektronik'teki hızlı yükseliş ile birlikte Vestel Beyaz hisseleri de 20,0 TL'ye kadar çıktı. Şu sıralarda yüzde 9,78 artışla 19.98 TL'de.

Vestel hisseleri son bir haftada yüzde 29,92, son 1 ayda yüzde 542,92 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,.72 yükseldi.

Vestel Beyaz, son 1 haftada yüzde 15,59, 1 ayda yüzde 22,07 ve 1 yılda yüzde 51,96 değer kazandı.