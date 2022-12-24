Hayat pahalılığını ortaya koydu: Yılbaşı sepetinin içi boşaldı, fiyatı arttı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:02

Yeni yıl heyecanı yurttaşları yavaş yavaş sarmaya devam ederken yılbaşı kutlamaları için geri sayım başladı. Yeni yıl için milyonlar plan yapmaya başlarken bu sene yılbaşı kutlamasını evde sevdikleri ile yapmak isteyen yurttaşlar yılbaşı için marketlerin hazırladıkları yılbaşı sepeti fiyatlarını araştırmaya başladı.

2015 yılında bir marketteki yılbaşı sepetinin 169 tl olduğu arşiv görüntüsü hayat pahalılığını bir kez daha gözler önüne serdi. 7 yıl önce tıka basa dolu alkollü yılbaşı sepeti 169 TL iken bu sene boş sepetin kendisi 222 Türk Lirası.

FİYATI 7 YILDA YÜZDE 92 ARTTI

Bir zamanlar market tavanlarına kadar yükselen yılbaşı sepetleri eskisi kadar rağbet görmüyor. 2015 yılında AKP iktidarının sepetlerin içinden alkollü içkiyi çıkartmasının da etkisi oldu.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21 Ekim 2015 tarihli kararına göre yılbaşı sepetlerinin alkollü içki konularak satılması yasak.

Yılbaşı sepeti 7 yıl önce 169 TL iken marketlerde bu yıl yüzde 92 zamla 360 lira ile 215 lira arasında değişiyor.