Bulgarlar yılbaşı öncesi akın etti! Çuval çuval götürüyorlar

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası döviz karşısında tarihi bir değer kaybı yaşadı. Para birimlerinin TL’den daha değerli olması nedeniyle Bulgar turistler, yılbaşı öncesi Kırklareli’ne gelerek çuval dolusu alışveriş yaptı.

İHA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:33
Bulgarlar yılbaşı öncesi akın etti! Çuval çuval götürüyorlar
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Yılbaşı yaklaşırken alışveriş hazırlıklarını tamamlamak isteyen Bulgar turistler Kırklareli'ne akın etti. Turlarla ve kendi araçları ile Kırklareli’ne gelen Bulgar vatandaşlar kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri çarşamba pazarı oldu.

Bulgar turistler, yılbaşı öncesi pazardan meyve, sebze, balık ve giyim gibi farklı alanda ihtiyaçlarını karşıladı.

ÇUVAL ÇUVAL ALDILAR

Pazarcı Mümin Gürler, Bulgar vatandaşların yılbaşı öncesi çuval çuval meyve sebze aldıklarını belirterek, “Bulgarlar çok güzel memleketimize geliyorlar. Çok güzel alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar memleketimize, pazarımıza gelsin. Ceviz, muz, elma gibi birçok meyve ve sebzeleri çuval çuval alıyorlar” dedi.

Bulgarların en çok meyve ve sebze aldıkları gözlemlendi.


Kırklareli bulgar turist Alışveriş

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