Bulgarlar yılbaşı öncesi akın etti! Çuval çuval götürüyorlar
AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası döviz karşısında tarihi bir değer kaybı yaşadı. Para birimlerinin TL’den daha değerli olması nedeniyle Bulgar turistler, yılbaşı öncesi Kırklareli’ne gelerek çuval dolusu alışveriş yaptı.
Yılbaşı yaklaşırken alışveriş hazırlıklarını tamamlamak isteyen Bulgar turistler Kırklareli'ne akın etti. Turlarla ve kendi araçları ile Kırklareli’ne gelen Bulgar vatandaşlar kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri çarşamba pazarı oldu.
Bulgar turistler, yılbaşı öncesi pazardan meyve, sebze, balık ve giyim gibi farklı alanda ihtiyaçlarını karşıladı.
ÇUVAL ÇUVAL ALDILAR
Pazarcı Mümin Gürler, Bulgar vatandaşların yılbaşı öncesi çuval çuval meyve sebze aldıklarını belirterek, “Bulgarlar çok güzel memleketimize geliyorlar. Çok güzel alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar memleketimize, pazarımıza gelsin. Ceviz, muz, elma gibi birçok meyve ve sebzeleri çuval çuval alıyorlar” dedi.
Bulgarların en çok meyve ve sebze aldıkları gözlemlendi.
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