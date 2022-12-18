İstanbul'da 5 yıldızlı yılbaşı kutlaması için 70 bin lira hazırlayın

Mandarin Olea & The Bar’da ise müzik ve 5 aşamalı menü ile kişi başı 5 bin TL.

Mandarin Bosphorus Lounge canlı müzik (18.00-22.00) menü dahil kişi başı 1.925 TL.

Mandarin Oriental Bosphorus yeni yıl yemeği 2 kişilik kahvaltı ve yine iki kişilik 'Yeni Yıl Brunch' 2 gece için 3 bin 550 Euro’dan (70 bin 103 Türk Lirası) başlayan fiyatları içeriyor.