İstanbul'da 5 yıldızlı yılbaşı kutlaması için 70 bin lira hazırlayın
Yeni umutları beraberinde getirecek 2023 yılbaşı gecesini İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden birinde geçirmek imkânsız hale geldi
Asgari ücretin net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulandığı Türkiye'de yeni yıl kutlamasını İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden birinde geçirmek isteyenler 3 bin 550 Euro'ya (70 bin 103 Türk Lirası) varan fiyatlarla karşılaşıyor.
Yılbaşını 5 yıldızlı otellerde kutlamak isteyenlere pek çok seçeneği bulunuyor. İşte İstanbul'da yılbaşında bazı 5 yıldızlı otellerin fiyatları...
2023'e girmemize çok kısa bir süre kaldı.
İstanbul'un gözde otellerinden Çırağan Swissotel, Mandarin Oriental, Hilton, Six Senses otellerinin yılbaşı programlarının fiyatları, seçenekler doğrultusunda değişiyor.
Çırağan Palace Kempinski Balo Salonu'nda yılbaşı Gala Yemeği saat 19:00 -01:00 arası açık büfe menü (meşrubat servisi, fizzy içecekler, şarap büfemizdeki şaraplar, özel kokteyl istasyonu, çay, kahve, su dahil) ile canlı müzik performansı sunulurken KDV dahil olmak üzere kişi başı 4 bin 250TL'lik tarife yer alıyor.
2023’e Çırağan Sarayı’nın içinde konaklayarak girmek isteyen misafirler (Oda başı / 2 kişilik), yılbaşı gecesi tamamen özel bir servis ile 3 aşamadan oluşan set menü, yılbaşı temalı ikramlıklar ve bir şişe şampanya için ise fiyat 10 bin 800 TL.
Swissotel The Bosphorus'da canlı müzik ve menü ile saat 20.00'den saat 01.00'e kadar Gabbro Restoranı'nda 4 bin 100 TL’den Madhu’s Restoranı'nda 3900 TL’den Sabrosa Restoranı'nda ise 3 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla kutlayabilirsiniz.
Mandarin Olea & The Bar’da ise müzik ve 5 aşamalı menü ile kişi başı 5 bin TL.
Mandarin Bosphorus Lounge canlı müzik (18.00-22.00) menü dahil kişi başı 1.925 TL.
Mandarin Oriental Bosphorus yeni yıl yemeği 2 kişilik kahvaltı ve yine iki kişilik 'Yeni Yıl Brunch' 2 gece için 3 bin 550 Euro’dan (70 bin 103 Türk Lirası) başlayan fiyatları içeriyor.
Six Senses Kocataş Toro Latin Gastro Bar'da ise 2 canlı müzik fix menü kişi başı 2 bin 250TL.
Hilton İstanbul Kozyatağı'nda canlı müzik gala yemeği ikram açılışı saat 20.00'de kişi başı ücreti ise 2 bin 500TL.
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