İstanbul'da 5 yıldızlı yılbaşı kutlaması için 70 bin lira hazırlayın

Didem Ernez
18 Aralık 2022 Pazar, 12:00
<p>Yeni umutları beraberinde getirecek 2023 yılbaşı gecesini İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden birinde geçirmek imkânsız hale geldi</p> <p><strong>Asgari ücretin net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulandığı Türkiye'de yeni yıl kutlamasını </strong><strong>İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden birinde geçirmek isteyenler</strong><strong> 3 bin 550 Euro'ya</strong> (70 bin 103 Türk Lirası) varan fiyatlarla karşılaşıyor.</p>

Yeni umutları beraberinde getirecek 2023 yılbaşı gecesini İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden birinde geçirmek imkânsız hale geldi

Asgari ücretin net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulandığı Türkiye'de yeni yıl kutlamasını İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden birinde geçirmek isteyenler 3 bin 550 Euro'ya (70 bin 103 Türk Lirası) varan fiyatlarla karşılaşıyor.

<p>Yılbaşını 5 yıldızlı otellerde kutlamak isteyenlere pek çok seçeneği bulunuyor. İşte İstanbul'da yılbaşında bazı 5 yıldızlı otellerin fiyatları...</p>

Yılbaşını 5 yıldızlı otellerde kutlamak isteyenlere pek çok seçeneği bulunuyor. İşte İstanbul'da yılbaşında bazı 5 yıldızlı otellerin fiyatları...

<p>2023'e girmemize çok kısa bir süre kaldı.</p> <p>İstanbul'un gözde otellerinden <strong>Çırağan Swissotel, Mandarin Oriental, Hilton, Six Senses</strong> otellerinin yılbaşı programlarının fiyatları, seçenekler doğrultusunda değişiyor.</p>

2023'e girmemize çok kısa bir süre kaldı.

İstanbul'un gözde otellerinden Çırağan Swissotel, Mandarin Oriental, Hilton, Six Senses otellerinin yılbaşı programlarının fiyatları, seçenekler doğrultusunda değişiyor.

<p><strong>Çırağan Palace Kempinski Balo Salonu'nda</strong> yılbaşı Gala Yemeği saat 19:00 -01:00 arası açık büfe menü (meşrubat servisi, fizzy içecekler, şarap büfemizdeki şaraplar, özel kokteyl istasyonu, çay, kahve, su dahil) ile canlı müzik performansı sunulurken KDV dahil olmak üzere <strong>kişi başı 4 bin 250TL'lik </strong>tarife yer alıyor.</p>

Çırağan Palace Kempinski Balo Salonu'nda yılbaşı Gala Yemeği saat 19:00 -01:00 arası açık büfe menü (meşrubat servisi, fizzy içecekler, şarap büfemizdeki şaraplar, özel kokteyl istasyonu, çay, kahve, su dahil) ile canlı müzik performansı sunulurken KDV dahil olmak üzere kişi başı 4 bin 250TL'lik tarife yer alıyor.

<p>2023’e <strong>Çırağan Sarayı’nın içinde konaklayarak girmek isteyen misafirler</strong> (Oda başı / 2 kişilik), yılbaşı gecesi tamamen özel bir servis ile 3 aşamadan oluşan set menü, yılbaşı temalı ikramlıklar ve bir şişe şampanya için ise fiyat<strong> 10 bin 800 TL.</strong></p>

2023’e Çırağan Sarayı’nın içinde konaklayarak girmek isteyen misafirler (Oda başı / 2 kişilik), yılbaşı gecesi tamamen özel bir servis ile 3 aşamadan oluşan set menü, yılbaşı temalı ikramlıklar ve bir şişe şampanya için ise fiyat 10 bin 800 TL.

<p><strong>Swissotel The Bosphorus'da</strong> canlı müzik ve menü ile saat 20.00'den saat 01.00'e kadar <strong>Gabbro Restoranı</strong>'<strong>nda</strong> 4 bin 100 TL’den <strong>Madhu’s Restoranı'nda</strong> 3900 TL’den <strong>Sabrosa Restoranı'nda</strong> ise 3 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla kutlayabilirsiniz.</p>

Swissotel The Bosphorus'da canlı müzik ve menü ile saat 20.00'den saat 01.00'e kadar Gabbro Restoranı'nda 4 bin 100 TL’den Madhu’s Restoranı'nda 3900 TL’den Sabrosa Restoranı'nda ise 3 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla kutlayabilirsiniz.

<p><strong>Mandarin Olea &amp; The Bar’da</strong> ise müzik ve 5 aşamalı menü ile kişi başı <strong>5 bin TL.</strong></p> <p><strong>Mandarin Bosphorus Lounge</strong> canlı müzik (18.00-22.00) menü dahil kişi başı <strong>1.925 TL.</strong></p> <p><strong>Mandarin Oriental Bosphorus</strong> yeni yıl yemeği 2 kişilik kahvaltı ve yine iki kişilik 'Yeni Yıl Brunch' 2 gece için <strong>3 bin 550 Euro’dan</strong> (70 bin 103 Türk Lirası) başlayan fiyatları içeriyor.</p>

Mandarin Olea & The Bar’da ise müzik ve 5 aşamalı menü ile kişi başı 5 bin TL.

Mandarin Bosphorus Lounge canlı müzik (18.00-22.00) menü dahil kişi başı 1.925 TL.

Mandarin Oriental Bosphorus yeni yıl yemeği 2 kişilik kahvaltı ve yine iki kişilik 'Yeni Yıl Brunch' 2 gece için 3 bin 550 Euro’dan (70 bin 103 Türk Lirası) başlayan fiyatları içeriyor.

<p><strong>Six Senses Kocataş Toro Latin Gastro Bar'da</strong> ise 2 canlı müzik fix menü kişi başı 2<strong> bin 250TL.</strong></p>

Six Senses Kocataş Toro Latin Gastro Bar'da ise 2 canlı müzik fix menü kişi başı 2 bin 250TL.

<p><strong>Hilton İstanbul Kozyatağı'nda</strong> canlı müzik gala yemeği ikram açılışı saat 20.00'de kişi başı ücreti ise<strong> 2 bin 500TL.</strong></p>

Hilton İstanbul Kozyatağı'nda canlı müzik gala yemeği ikram açılışı saat 20.00'de kişi başı ücreti ise 2 bin 500TL.

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