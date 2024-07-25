8 şirket daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verildi

Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:43
8 şirket daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verildi
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Ticaret Bakanlığı'nın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 79 şirkete 8 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 87'ye çıktı.

Bu şirketler, Federal Mogul Dış Ticaret AŞ, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret AŞ, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi, İhracat, İthalat ve Ticaret AŞ, Medcem Global Pazarlama AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, Tüprag Eksport Maden, İhracat ve Ticaret AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret AŞ oldu.


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