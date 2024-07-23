Ticaret Bakanlığı'ndan süresi dolacak dampinge yeni önlem

Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk yarısında yürürlük süresi dolacak dampinge karşı önlemleri açıkladı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:01
Ticaret Bakanlığı'ndan süresi dolacak dampinge yeni önlem
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar", bazı alüminyum yaprak ve şeritler ile Almanya ve Çin menşeli "laminat parkeler"e ilişkin önlemler 4 Ocak 2025'te sona erecek.

Çin menşeli bazı gazlı cep çakmağı türlerine ilişkin önlemin süresi 7 Ocak 2025'te, bazı Asya ülkelerinden ithal edilen "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" ürününe yönelik önlemlerin süresi ise 22 Mayıs 2025'te sona erecek.

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru yapma hakları bulunuyor.


damping haberleri haksız rekabet haberleri ithalat haberleri

İlgili Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan otel ve paket tur uyarısı

Ticaret Bakanlığı'ndan otel ve paket tur uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan 466 firmaya 'izin belgesi'

Ticaret Bakanlığı'ndan 466 firmaya 'izin belgesi'
Otomotiv sektörüne 457 milyon lira ceza! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 'Piyasa bozucu eylem...'

Otomotiv sektörüne 457 milyon lira ceza! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 'Piyasa bozucu eylem...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler