8 ürün "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine eklendi
Tarımsal ve hayvansal ürünlerinde aralarında bulunduğu 8 ürün, "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine eklendi.
Ticaret Bakanlığı, aralarında tarımsal ve hayvansal ürünlerin de bulunduğu 8 ürünü "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine ekledi.
Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla; patates, kuru soğan, kırmızı mercimek, fasulye, tereyağ, krema ve süt, "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine eklendi.
Kayda bağlı mallar şistesi kapsamındaki ürünlerin ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce kayda alınması gerekiyor.
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