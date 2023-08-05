80 yıldır hizmet veriyordu: İzmir’in ödüllü şarap markası konkordato ilan etti!

İzmir merkezli 80 yıllık ödüllü şarap markası olan Yazgan Şarapçılık’ın yaptığı başvuru üzerine mahkeme konkordato kararını resmen onayladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:34
80 yıldır hizmet veriyordu: İzmir’in ödüllü şarap markası konkordato ilan etti!
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İzmir merkezli 80 yıllık ödüllü markanın da iflas etme eşiğinde olduğu ortaya çıktı.

Egedesonsöz'den Metehan Ud'un haberine göre, 1943 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde üretime başlayarak yola çıkan Yazgan Şarapçılık markası yaşadığı darboğazı aşarak yoluna devam etmek için konkordato talep etmişti.

Başvuru dosyasını inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 1 yıllık kesin mühlet kararı vermişti. Bu süreçte kayyum atanan şirketin alacakları belirlenerek ödeme takvimi oluşturuldu.

Oluşturulan ödeme takvimi kesinleştirilerek mahkeme tarafından onaylandı. Mahkeme hem şirket hem de şirketin 4 ortağından 3’ü hakkındaki konkordato kararını kesinleştirdi.

Borçlar 6 ay sonra 12 eşit taksitte 3’er aylık dönemlerle ödenecek. Kararla konkordato komiserlerinin de görevine son verildi. Karara karşı çıkan alacaklılar istinafa başvurabilecek.

KONKORDATO NEDİR?

Vikipedi'nin aktardığına göre, iflas anlaşması veya konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.


Şarap Yazgan Şarapçılık konkordato

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