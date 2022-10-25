Platform Başkanı Özgür Aybaş şarap zammı ironi yaparak duyurdu

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından şaraba zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 17:19
Platform Başkanı Özgür Aybaş şarap zammı ironi yaparak duyurdu
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yeni zammı ironi yaparak paylaştı. 

Aybaş, şaraba gelen yüzde 15 ila yüzde 25 zammı "Üzüm suyundan yapılan fıçılarda olgunlaşıp fermante olan içime hazır hale gelen kırmızı ,beyaz,ve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitleri" diye duyurarak ironi yaptı.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle:

PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Aybaş'a alkollü içkilere zamları markalara göre duyurması ve sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta bira markasının görünmesi gerekçesiyle 253 bin 300 lira para cezası kesildi.


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