Platform Başkanı Özgür Aybaş şarap zammı ironi yaparak duyurdu

25 Ekim 2022 Salı, 17:19

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yeni zammı ironi yaparak paylaştı.

Aybaş, şaraba gelen yüzde 15 ila yüzde 25 zammı "Üzüm suyundan yapılan fıçılarda olgunlaşıp fermante olan içime hazır hale gelen kırmızı ,beyaz,ve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitleri" diye duyurarak ironi yaptı.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle:

Bu üzüm suyunun Mardin Midyat bölgesindeki şişelenmiş satışı hazır hali olan Wine (Süryani) ürünlerede %50-60 oranında yüksek fiyat güncellemesi zammı gelmiştir. — Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) October 25, 2022

PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Aybaş'a alkollü içkilere zamları markalara göre duyurması ve sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta bira markasının görünmesi gerekçesiyle 253 bin 300 lira para cezası kesildi.