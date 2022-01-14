95 yıllık mobilya üreticisi Nurus’tan yeni yatırım atağı

14 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’de 95 yıldır ofis mobilyaları üreticisi olarak hizmet veren Nurus, teknoloji şirketi olma yolunda da hızla ilerliyor. Şirketin ürettiği kompozit malzemeler başta kargo uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve gemi yapımında kullanılacak. Hürkuş’un kompozit ürünlerinde de imzaları var. Şirketin ürettiği kompozitlerin kullanılacağı kargo İHA’sı üretiminin ise 1.5 yıl içinde başlanması planlanıyor.

Bilgi vermek için bir toplantı düzenleyen ve Ankara Sincan OSB’de yer alan fabrikayı teknoloji geliştirme ve üretim üssü olarak hayata geçirdiklerini duyuran Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay ile başkan yardımcısı ve baş tasarımcısı Renan Gökyay, yeni yatırım ve planlarını açıkladı:

- Ofis mobilya üreticisi olarak biliniyoruz ama artık bizimkisi ciddi bir teknoloji yolculuğu. Havayollarına özel uçak koltuğu, askeri uçaklara fırlatma koltuğu gibi teknolojiler de geliştiriyoruz. Covid-19 salgını öncesi yatırım kararı aldık ve şu ana kadar 10 milyon Avro yatırım yaptık.

- Ayrıca İstanbul Finans Merkezi’yle hayata geçecek ve 100 bin çalışanı kapsayacak Türkiye’nin en büyük ofis göçüne talibiz. 100 bin kişilik çalışan için yaklaşık 300 bin koltuğa ihtiyaç olacak.

- 2021’de 35 milyon Avro ciro elde ettik, bu yıl ise ciroyu döviz bazında yüzde 40’tan fazla büyütmeyi amaçlıyoruz. 50’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz.