A101 dijital banka kuruyor
A101 marketler zincirinin dijital banka kurmasına izin verildi. Firmanın ana ortakları olan Aydın ailesi dijital katılım bankasının da ortakları arasında.
Aktüel ürünler kataloğunda yer alan tekne satışıyla sosyal medyanın gündemine oturan A101 şimdi de banka sektörü için harekete geçiyor.
Zincirin yöneticilerinin, T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulması için yaptığı başvuru Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandı.
BDDK, A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, A101’in mali işlerden sorumlu müdürü Can Ersöz, Ali Taha Aydın, Erhan Bostan ve Tolga Akar’ın dijital banka kurmasına izin verdi.
Buna göre ’T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’ ismiyle kurulacak dijital bankanın kuruluş sermayesi 1.5 milyar lira olcak.
Söz konusu izin Resmi Gazete’de yayımlandı.
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