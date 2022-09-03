A101'de 'barkod oyunu' iddiası: Bir günde yüzde 100 zam!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 15:18

Enflasyonun 20 yılın zirvesinde olduğu Türkiye'de, yurttaşlar hayat pahalılığı altında ezilirken; zincir marketler de ürünlerine günden güne zam yapmaya devam ediyor.

Son olarak, aktüel ürünler kataloğunda yer alan tekne satışıyla sosyal medyanın gündemine oturan A101 marketleri için yeni bir iddia ortaya atıldı.

'BARKODU KASADA 2 KEZ OKUTUYOR' İDDİASI

Marketin, ikili olarak satılan ürünlerin barkodlarını kasada 2 kez okuttuğu ortaya çıktı. Fakat raflara tekli etiket fiyatının yazılması isyan ettirdi. Bu uygulamanın da merkez tarafından verilen bir karar olduğu iddia edildi.

'BİR GÜNDE YÜZDE 100 ZAM'

Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi Tevfik Kadan, A101 şubesinde yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Marketlerin yeni bir dolandırıcılık yöntemine başladığını ifade eden Kadan, bu oyunla birlikte bir günde yüzde 100 zam yapıldığını belirtti.

Kadan’ın paylaşımlarının tamamı şu şekilde...