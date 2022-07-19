AA anketi açıkladı: Merkez Bankası'nın bu ayda faizi sabit tutması bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 21 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
MERKEZ TEPKİSİZ KALMAYI TERCİH EDİYOR
TCMB’nin Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sonunda duyurduğu faiz kararı 2022 yılı içerisinde hiç değişmedi. Aralık ayında 15 baz puandan 14 puana indirilen faiz hep sabit tutuldu.
2022 yılı enflasyon verilerine bakıldığında ise bu para politikasının etkileri net şekilde görülüyor.
Ocak ayı enflasyon artışı yüzde 11.10 olurken yıllık enflasyon yüzde 48.69’du.
En son açıklanan 2022 yılı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre enflasyon artışı bir önceki aya göre yüzde 4.95 olurken yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu.
Döviz kurlarına baktığımızda ise dolar da Euro da 20 Aralık'taki rekor seviyeye ulaşmaya oldukça yakın.
Euro ve dolar bugün 2022 yılının zirve seviyelerine ulaştı. Euro 18 lirayı geride bırakırken, dolar ise 17.57'yi geride bıraktı.
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