Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal'ın yeni adresi belli oldu

19 Temmuz 2022 Salı, 09:59

Aksa Enerji, bugün yapılacak Genel Kurul’da Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal’ı yönetim kurulu başkan yardımcılığı adaylığı için onaya sunacak.

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tülay Kazancı’nın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak Naci Ağbal’ın bugün yapılacak Genel Kurul’un onayına sunulacağı belirtildi.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

2021 Mart’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış; yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Ağbal sadece 132 gün görev yapabilmişti.

Bu atamayla Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası’na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

Parasal genişleme döngüsünün sonlanması ve sıkılaşma adımları, para politikasında sadeleşme, fiyat istikrarı vurgusu, artan iletişim faaliyetleri ve rezervlerin güçlendirilmesi Ağbal döneminde Merkez Bankası’na rengini vermişti.