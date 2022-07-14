Merkez Bankası'nın uluslararası net rezervleri 2002'den beri en düşük seviyede

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:22

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler 8 temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yaklaşık 1.4 milyar dolar azalışla 6.1 milyar dolar oldu.

Rezervler haziran ortasında 7 milyar dolara düşerek Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyeye gerileyip ardından sınırlı yükselmişti.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti.