AA Finans'ın anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:08

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:33

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

PPK ÖZETLERİNDE ENFLASYON PATİKASI ÖNGÖRÜSÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırdığı toplantısına ilişkin özetlerde enflasyon patikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TCMB, ücret, kur ve vergilerin enflasyon üzerindeki gecikmeli etkilerinde belirgin zayıflama olduğunu belirtti.

TCMB PPK özetinde yer alan değerlendirmede gıda fiyatlarındaki artışın önceki aylara göre hız kestiği belirtilirken hizmet fiyatlardaki yüksek seyir ve petrol fiyatlarındaki artışın enerji kalemlerine yansıması not edildi.

Özette vergi artışlarının doğrudan etkilerinin büyük ölçüde tamamlandığı tespiti yapılırken “Önümüzdeki aylarda vergi artışlarının dolaylı etkilerinin firmaların fiyat değiştirme sıklığına bağlı olarak zayıflayarak da olsa devam edeceği değerlendirilmektedir” denildi.

Özetin enflasyon beklentileri başlığında “Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.