AB, Çin üretimi pillere bağımlı hâle gelebilir

Yayınlanma: 19.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 07:00

Avrupa Birliği (AB), liderleri için hazırlanan ve Reuters tarafından incelenen belgede yer alan konu, liderler 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde bir araya geldiklerinde Avrupa'nın ekonomi güvenliğine ilişkin tartışmaların temelini oluşturacak.

Çin'in büyüyen küresel iddiası ve ekonomik ağırlığı konusunda endişeli olan liderler Çin'e fazla bağımlı hâle gelinmesi riskini azaltmak üzere Avrupa Komisyonu'nun önerilerini ve Afrika ile Güney Amerika'ya yönelerek seçeneklerini çeşitlendirmenin gerekliliğini görüşecekler.

Belgede güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli olmamaları nedeniyle Avrupa'nın 2050'ye kadar karbondioksit emisyonunu sıfıra indirme hedefine ulaşmak için enerji depolama yolları bulması gerektiği belirtiliyor.

AB'nin İspanya başkanlığı hazırladığı belgede "Bu durum, önümüzdeki yıllarda 10 ve 30 katına yükselmesi beklenen lityum iyon piller, yakıt hücreleri ve elektrolizörlere olan talebimizin keskin şekilde artmasına neden olacak" dedi.