Uyumadan önce 1 bardak için! Uzmanlar tavsiye ediyor... Horlamanız anında kesilecek

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:50

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:01

Uykusuzluk ve horlama, birçok faktörün sonucu olabilir, ancak araştırmacılar, sık sık horlamaya neden olan faktörlerden birinin kuruluk olduğunu tespit etti.

HORLAMAYA DOĞAL ÇÖZÜM

Boğaz ve burun bölgesindeki kuruluk, horlamayı artırabilir. İşte burada suyun devreye girdiği yer...

Malzemeler:

2 elma

2 havuç

1 teze zencefil

Çeyrek limon

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve hazırladığınız bu içeceği her gece yatmadan tüketin.

Her malzemenin ayrı bir görevi var, izin verin açıklayalım; limon c vitamini deposudur ve nefes yollarınızı temizler. Elma ve havuç daha iyi uyku çekmenize yardımcı olur ve zencefil ise burnunuzda ağrı veya baskı hissediyorsanız, rahatlatır. Horlamayı en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak için bu yöntemleri de deneyebilirsiniz.