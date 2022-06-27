Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

27 Haziran 2022 Pazartesi, 00:00

Webtekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre, kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimleri listelendi.

EN ÇOK KAZANDIRANLAR

1. Compound (COMP)

Haftalık değişim: Yüzde 77.61

24 saatlik hacim: 137,312,788 dolar

Geliştirici: Robert Leshner ve Geoffrey Hayes

2. Synthetix (SNX)

Haftalık değişim: Yüzde 73.55

24 saatlik değişim: 60,969,342 dolar

Geliştirici: Kain Warwick

3. Polygon (MATIC)

Haftalık değişim: Yüzde 71.34

24 saatlik değişim: 473,924,986 dolar

Geliştirici: Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve Anurag Arjun

4. STEPN (GMT)

Haftalık değişim: Yüzde 64.83

24 saatlik değişim: 831,450,653 dolar

Geliştirici: Jerry Huang ve Yawn Rong

5. The Sandbox (SAND)

Haftalık değişim: Yüzde 59.26

24 saatlik değişim: 764,340,093 dolar

Geliştirici: Sebastien Borget

6. Storj (STORJ)

Haftalık değişim: Yüzde 53.90

24 saatlik değişim: 80,105,137 dolar

Geliştirici: Shawn Wilkinson

7. Shiba Inu (SHIB)

Haftalık değişim: Yüzde 48.45

24 saatlik değişim: 724,516,488 dolar

Geliştirici: Ryoshi

8. Zilliqa (ZIL)

Haftalık değişim: Yüzde 45.48

24 saatlik değişim: 163,582,043 dolar

Geliştirici: Amrit Kumar ve Xinshu Don

9. Uniswap (UNI)

Haftalık değişim: Yüzde 43.69

24 saatlik değişim: 115,497,904 dolar

Geliştirici: Hayden Adams

10. THORChain (RUNE)

Haftalık değişim: Yüzde 43.54

24 saatlik değişim: 153,058,519 dolar

Geliştirici: -

EN ÇOK KAYBETTİRENLER

1. XDC Network (XDC)

Haftalık değişim: Yüzde -3.25

24 saatlik hacim: 5,560,174 dolar

Geliştirici: -

2. Bitcoin Cash (BCH)

Haftalık değişim: Yüzde -2.75

24 saatlik değişim: 1,469,470,282 dolar

Geliştirici: -