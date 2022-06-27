Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Kripto para piyasasında bu hafta En Çok Kazandıran ve Kaybettirenler belli oldu.
Webtekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre, kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimleri listelendi.
EN ÇOK KAZANDIRANLAR
1. Compound (COMP)
Haftalık değişim: Yüzde 77.61
24 saatlik hacim: 137,312,788 dolar
Geliştirici: Robert Leshner ve Geoffrey Hayes
2. Synthetix (SNX)
Haftalık değişim: Yüzde 73.55
24 saatlik değişim: 60,969,342 dolar
Geliştirici: Kain Warwick
3. Polygon (MATIC)
Haftalık değişim: Yüzde 71.34
24 saatlik değişim: 473,924,986 dolar
Geliştirici: Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve Anurag Arjun
4. STEPN (GMT)
Haftalık değişim: Yüzde 64.83
24 saatlik değişim: 831,450,653 dolar
Geliştirici: Jerry Huang ve Yawn Rong
5. The Sandbox (SAND)
Haftalık değişim: Yüzde 59.26
24 saatlik değişim: 764,340,093 dolar
Geliştirici: Sebastien Borget
6. Storj (STORJ)
Haftalık değişim: Yüzde 53.90
24 saatlik değişim: 80,105,137 dolar
Geliştirici: Shawn Wilkinson
7. Shiba Inu (SHIB)
Haftalık değişim: Yüzde 48.45
24 saatlik değişim: 724,516,488 dolar
Geliştirici: Ryoshi
8. Zilliqa (ZIL)
Haftalık değişim: Yüzde 45.48
24 saatlik değişim: 163,582,043 dolar
Geliştirici: Amrit Kumar ve Xinshu Don
9. Uniswap (UNI)
Haftalık değişim: Yüzde 43.69
24 saatlik değişim: 115,497,904 dolar
Geliştirici: Hayden Adams
10. THORChain (RUNE)
Haftalık değişim: Yüzde 43.54
24 saatlik değişim: 153,058,519 dolar
Geliştirici: -
EN ÇOK KAYBETTİRENLER
1. XDC Network (XDC)
Haftalık değişim: Yüzde -3.25
24 saatlik hacim: 5,560,174 dolar
Geliştirici: -
2. Bitcoin Cash (BCH)
Haftalık değişim: Yüzde -2.75
24 saatlik değişim: 1,469,470,282 dolar
Geliştirici: -
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