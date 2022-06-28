Kriptopara şirketi Huobi çalışan sayısını azaltacak

Kriptopara madenciliği şirketi Bitmain'in ardından kriptopara borsası Huobi de çalışan sayısını azaltmaya başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 13:01
Kriptopara şirketi Huobi çalışan sayısını azaltacak
Abone Ol google-news

Kriptopara borsası Bybit'den sonra şimdi de Huobi çalışan sayısını azaltmaya başlayacağı duyuruldu.

Foreks.com'un haberine göre, Huobi'nin çalışan sayısını yüzde 30'u aşan bir oranda azaltması gündemde. 

Huobi'nin getirilen yasakların ardından Çinli kullanıcıların kaybedilmesi ile ortaya çıkan gelir düşüşü nedeniyle çalışan sayısını azaltacağı ifade ediliyor. 

Kriptopara borsası Bybit de 2000 olan çalışan sayısını yüzde 30 azaltacağını duyurmuştu.


Kripto kripto para Kriptopara madenciliği Bitmain Huobi Çin
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler