AB pazarındaki daralma Türkiye’yi vuruyor
Otomotiv sektörü, çip krizi ve bazı hammaddelere erişimin kısıtlı olması nedeniyle bir türlü toparlanamıyor. Hem pazar hem de üretim anlamında Çin ve ABD’den sonra dünyanın en önemli bölgesi olan Avrupa Birliği, her iki alanda da kayıpları durduramıyor.
ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği) tarafından açıklanan Haziran 2022 otomobil satışları, daralmanın sürdüğünü ortaya koyuyor.
Avrupa Birliği’nde Haziran 2022’de 886 bin 510 adet sıfır kilometre otomobil trafiğe eklenmiş. Bu da Haziran 2021’e göre yüzde 15.4 düşüş anlamına geliyor. Bu rakam, 1996 yılından bu yana haziranda elde edilen en düşük satış adedi. ACEA’nın açıklamasında bunun nedeni olarak tedarik zincirindeki sıkıntılar gösteriliyor. En yüksek düşüşü, yüzde 18.1 ile Almanya yaşarken, İtalya’da yüzde 15, Fransa’da yüzde 14.2 oranında düşüş kaydedilmiş.
Yılın ilk altı aylık dönemindeki 4.6 milyon adetlik satış da yüzde 14 oranında daralma olduğunu ortaya koyuyor. Ancak altı aylık verilerde, en fazla daralan pazar Almanya değil, yüzde 22.7 ile İtalya. Bu ülkeyi yüzde 16.3 ile Fransa, yüzde 11 ile Almanya ve yüzde 10.7 ile İspanya takip ediyor.
Üretim ve satış kayıplarında, tek başına çip krizi değil aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşının kablo demeti temininde sıkıntı yaratması gibi konular da etkili oluyor. Çip üretiminde kullanılan neon gazının büyük oranda Ukrayna tarafından üretiliyor olması da krizi çok katmanlı hale getiriyor. Çip krizinin bu yıl sonunda hafifleyeceğini düşünen sektör temsilcileri olsa da genel kanı 2023’ün ikinci yarısında rahatlama olacağı yönünde.
Diğer yandan Avrupa Birliği pazarının daralması, çip krizi ve tedarik zincirindeki sıkıntılar, Türk otomotiv sektörünü de zorluyor.
OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) raporlarına göre 2022 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’de otomobil üretimi yüzde 16 azaldı. Aynı dönemde, otomobil ihracatı da yüzde 16 düşüşle 215 bin 892 adede geriledi. Sonuç olarak AB pazarının daralmasına benzer oranda ihracat kaybı yaşıyoruz. Tedarik zincirindeki aksaklıklar düzelinceye kadar da otomobil ihracatında sorun yaşayacağımız ortada.
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