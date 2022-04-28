İngiltere'de otomobil üretimi ilk çeyrekte sert düştü

28 Nisan 2022 Perşembe, 15:16

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, ülkede bu yılın ilk çeyreğinde üretilen otomobil sayısı 207 bin 347'ye geriledi.

İngiltere'de ilk çeyrekte, iç pazar için üretilen otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 azalarak 45 bin 548'e, ihracat için üretilen otomobil sayısı da yüzde 35 düşüşle 163 bin 799'a geriledi.

Ülkede geçen ay üretilen otomobil sayısı ise yüzde 33,4 azalarak 76 bin 900'e düştü.

SMMT açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğinde otomobil üretimindeki sert düşüşün, küresel bazda bilgisayar çipi tedarikindeki sıkıntılar ve enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, bu yılın ilk çeyreğinde otomobil üretimindeki düşüşün neredeyse 100 bin olduğuna işaret ederek, "Toparlanma henüz başlamadı. Artan enerji maliyetleri de dahil olmak üzere giderek zorlaşan ekonomik ortamda İngiltere'nin imalattaki rekabet gücünü korumak için acilen hareket geçmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hawes, İngiltere'nin, sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda bir üretici olarak da elektrikli araçlara geçişin ön saflarında yer almasını istediklerini kaydetti.