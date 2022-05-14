Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 518 lira 94 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 26 milyon 401 bin 350 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 49 milyon 104 bin 192 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 518 lira 94 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 292 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 874 lira, satış fiyatı 11 bin 173 lira 37 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 122 milyon 170 bin 3 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 489 bin 277 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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