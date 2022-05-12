Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 869 lira 81 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 33 milyon 603 bin 420 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 130 milyon 252 bin 245 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 869 lira 81 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 831 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 225 lira 90 kuruş, satış fiyatı 11 bin 513 lira 72 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 135 milyon 550 bin 555 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 585 bin 606 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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