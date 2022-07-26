AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

26 Temmuz 2022 Salı, 15:27

Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımlarını Ocak 2023'ün sonuna kadar uzatmaya karar verdi.

AB enerji bakanları tarafından alınan karar kapsamında ilk olarak 2014 yılında devreye alınan ve Rusya'nın bu yıl şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden sonra ciddi oranda kapsamı genişletilen yaptırımlar altı ay daha uzatıldı.