AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Reuters
26 Temmuz 2022 Salı, 15:27
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı
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Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımlarını Ocak 2023'ün sonuna kadar uzatmaya karar verdi.

AB enerji bakanları tarafından alınan karar kapsamında ilk olarak 2014 yılında devreye alınan ve Rusya'nın bu yıl şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden sonra ciddi oranda kapsamı genişletilen yaptırımlar altı ay daha uzatıldı.


AB Rusya Ekonomik yaptırım
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