Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (26 Temmuz 2022)

26 Temmuz 2022 Salı, 14:59

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 851 lira olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 851 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 355 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 236 lira 53 kuruş, satış fiyatı 12 bin 465 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 582 bin 837 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 129 bin 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.