Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (26 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 579 bin 194 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 21 milyon 398 bin 80 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 851 lira olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 851 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 355 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 236 lira 53 kuruş, satış fiyatı 12 bin 465 lira 47 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 128 milyon 582 bin 837 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 129 bin 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Duvardaki yazılar dikkat çekti
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'