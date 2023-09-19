Almanya'dan yenilenebilir enerji hedefi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji krizi yaşayan Almanya'nın, bu yıl enerjisinin yüzde 50'den fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlaması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 07:00
Almanya'dan yenilenebilir enerji hedefi
Abone Ol google-news

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, bu yıl yenilenebilir enerjide yüzde 50 hedefinin aşılabileceğini söyledi.

Alman Heinrich Böll Vakfı tarafından Berlin'de düzenlenen konferansta konuşan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin bu yıl yenilebilir enerjide yüzde 50 hedefini aşabileceğini açıkladı.

Almanya'da elektrik talebinin artmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030'a kadar elektrik üretiminin yüzde 80'ini oluşturması gerektiğini vurgulayan Habeck, "Şu anki hızla bu orana ulaşamayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Habeck, Almanya'da güneş enerjisinin kullanımında büyük bir ivme yaşandığını belirterek, güneş enerjisi kapasite artırımında 2023 hedefi olan 9 gigavatlık yeni ilave kapasite hedefinin yakalanmasının beklendiğini de bildirdi.


Player Alanı
enerji güneş enerjisi Yenilenebilir enerji Almanya

İlgili Haberler

EBSO Başkanı Yorgancılar: Enerji arz güvenliği milli bir meseledir

EBSO Başkanı Yorgancılar: Enerji arz güvenliği milli bir meseledir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı: Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı: Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak
EPDK dev enerji şirketinin lisansını iptal etti!

EPDK dev enerji şirketinin lisansını iptal etti!

En Çok Okunan Haberler