Almanya'dan yenilenebilir enerji hedefi

Yayınlanma: 19.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 07:00

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, bu yıl yenilenebilir enerjide yüzde 50 hedefinin aşılabileceğini söyledi.



Alman Heinrich Böll Vakfı tarafından Berlin'de düzenlenen konferansta konuşan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin bu yıl yenilebilir enerjide yüzde 50 hedefini aşabileceğini açıkladı.

Almanya'da elektrik talebinin artmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030'a kadar elektrik üretiminin yüzde 80'ini oluşturması gerektiğini vurgulayan Habeck, "Şu anki hızla bu orana ulaşamayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Habeck, Almanya'da güneş enerjisinin kullanımında büyük bir ivme yaşandığını belirterek, güneş enerjisi kapasite artırımında 2023 hedefi olan 9 gigavatlık yeni ilave kapasite hedefinin yakalanmasının beklendiğini de bildirdi.