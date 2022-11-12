AB uyardı: Resesyon kapıda, enflasyon şoku sürecek

12 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Brüksel'deki AB Komisyonu yetkilileri Euro bölgesinin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 0,3'e düşürdü. Bu yıl için tahminler ise ekonominin tahminlerden daha iyi performans göstermesi nedeniyle yüzde 3,2'ye yükseltildi.

2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 7,6'dan yüzde 8,5'e revize edilirken 2023 tahmini yüzde 4'ten 6,1'e yükseltildi. Açıklamada "Genişleyen fiyat baskılarıyla enflasyonda zirve yıl sonunda görülebilir" ifadesine yer verildi. Euro bölgesi enflasyonu akimde yüzde 10,7 ile rekor tazelemişti.

EN BÜYÜK DARALMA İSVEÇ VE ALMANYA'DA



Yetkililer ekonominin daraldığını ve bu daralmanın gelecek yılın ilk çeyreğine kadar devam edeceğini bildirdi. Komisyon 2023 yılında AB'de en büyük daralmanın İsveç ve Almanya ekonomilerinde gerçekleşeceği tahminini paylaştı.

Komisyon "Yüksek belirsizlikler, yüksek enerji fiyatları, hanehalkının alım gücünde azalma, zayıf dış koşullar ve sıkı finansal koşulların birçok AB ve Euro bölgesi üyesi ekonomisini resesyona sürüklemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşının ekonomik görünümde belirsizlikleri arttığı vurgulanırken en büyük tehdidin gaz piyasalarındaki gelişmeler ve 2023-2024 yılının kış aylarındaki kıtlık riskinden kaynaklandığı belirtildi.