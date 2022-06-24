Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ı tercih etti

Süper Lig ekibi Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı. İddiaya göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği stoper sarı-kırmızılı formayı giyecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 14:11
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ı tercih etti
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Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

NTV Spor'un haberine göre, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’ı tercih etti. Konyaspor ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılıların, 28 yaşındaki stoper ile de anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haberde, Konyaspor’a 3.3 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtilen Galatasaray'ın, Abdülkerim ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Abdülkerim Bardakcı geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta ilk 11'de görev yaptı ve 5 gol kaydetti.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin öncesinde Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürülmüştü.

Konyasporlu yetkililer, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.


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