Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ı tercih etti
Süper Lig ekibi Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı. İddiaya göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği stoper sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
NTV Spor'un haberine göre, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’ı tercih etti. Konyaspor ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılıların, 28 yaşındaki stoper ile de anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Haberde, Konyaspor’a 3.3 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtilen Galatasaray'ın, Abdülkerim ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Abdülkerim Bardakcı geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta ilk 11'de görev yaptı ve 5 gol kaydetti.
KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA
Bu gelişmenin öncesinde Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürülmüştü.
Konyasporlu yetkililer, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
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