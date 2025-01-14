ABD Çin araçlarına yönelik yasakları kesinleştirdi: Yeni kurallar 2027'de başlıyor

Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:03

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:35

Başkan Joe Biden'ın yönetimi, Çin araçlarının ABD pazarına girişini ciddi şekilde engellemeyi hedefleyen yeni kuralları salı günü onayladı. Bu düzenlemeler, Çin'den gelen araçların yazılım ve donanımlarına yönelik baskının bir parçası olarak neredeyse tüm Çin otomobil ve kamyonlarını ABD pazarından etkin bir şekilde men edecek.

YENİ KURALLAR VE ELEKTRİKLİ ARAÇ İTHALATINA ETKİSİ

Ticaret Bakanlığı, Çin'in elektrikli araç ithalatına yönelik uygulanan yüksek gümrük vergisi artışlarının ardından, Çin yapımı insansız hava araçlarına yönelik benzer bir düzenlemeyi de gözden geçirdi. Bakan Gina Raimondo, “Bu gerçekten önemli çünkü yollarda iki milyon Çin arabası görmek istemiyoruz ve sonra bir tehditle karşılaşmak istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

ÇİN YAZILIM VE DONANIMLARINA YASAĞA GEÇİŞ TARİHLERİ

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayında Amerikan yollarındaki araçlarda Çin yazılımı ve donanımlarını yasaklamayı önerdi. Yazılım yasakları 2027 model araçlardan itibaren, donanım yasakları ise 2029 yılında yürürlüğe girecek. Ayrıca, Çinli otomobil şirketlerinin ABD yollarında sürücüsüz araçları test etmesi de yasaklanacak.

RUS VE ÇİN ARAÇLARINA YÖNELİK YENİ KURALLAR

Yeni kurallar yalnızca Çin araçlarını kapsamakla kalmayacak; Rus araçlarını ve bileşenlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Ticaret Bakanlığı, 4 buçuk tondan ağır araçların, bazı Çinli şirketlere araç üretme izni verilerek muaf tutulmasını sağladı.

BIDEN YÖNETİMİNİN PLANLARINA TRUMP’IN YAKLAŞIMI

Biden yönetimi, Çinli şirketlerin ABD pazarındaki etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken, Başkan seçilen Donald Trump'ın bu konuda farklı bir yaklaşımı olacak. Trump, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de üretim yapmasını desteklerken, Çin'den otomobil ithalatını engellemeyi hedefliyor.

Bu yeni düzenlemelerin, Biden yönetiminin Çin ile ticari ilişkilerini yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olduğu görülüyor.