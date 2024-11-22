ABD Doları güçleniyor: Türkiye durumdan nasıl etkilenecek?

Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:10

Güncelleme: 22.11.2024 - 17:10

Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ABD Doları güçlenmeye başladı. Seçim sonrası dolar endeksi 22 Kasım'a kadar yüzde 3,89 artarak 103,381 seviyesinden 107,406’ya yükseldi. ABD Doları'nın güçlenmesi, gelişmekte olan ekonomiler üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

EURO DOLAR KARŞISINDA ZAYIFLIYOR

Euro/dolar paritesi de 5 Kasım'dan bu yana önemli bir düşüş gösterdi. Euro, ABD Doları karşısında yüzde 4,58 değer kaybederek 1,09 seviyesinden 1,04 seviyesine geriledi. Bu durum, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için zorlu ekonomik senaryoları beraberinde getiriyor.

Türk Lirası'nın da bu gelişmelerden etkilenmesi bekleniyor. Doların değer kazanmasıyla birlikte Türkiye'nin ithalat maliyetleri artarken ihracat pazarlarında rekabet gücü ağırlıklı olarak ihracatın Avrupa'ya yapılması ile negatif yönde etkileniyor. Uzmanlar, Trump'ın zaferinin ardından ABD Doları'nın daha da güçleneceğini ve gelişmekte olan ülkeler için daha büyük ekonomik zorluklar doğurabileceğini belirtiyor.